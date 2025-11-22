La provincia di Ragusa oggi a Linea Verde Italia. Il programma di Rai Uno condotto da Monica Caradonna e Tinto ha dedicato poco prima di pranzo un ampio servizio al territorio ibleo. Il viaggio è partito da Ragusa Ibla con le suggestive scale di Santa Maria, simbolo del passaggio tra Ragusa Ibla e Ragusa superiore. Fari puntati sulla cooperativa Proxima guidata da Ivana Tumino che ha mostrato come progetti di agricoltura etica e laboratorio di riuso creativo possano offrire opportunità di riscatto a chi proviene da situazioni di sfruttamento (foto Bracchitta).

Non è mancato uno sguardo alla cultura e al turismo. Il castello di Donnafugata con i suoi giardini italo-francesi e inglesi e l’isola del costume di Modica con collezioni conservate grazie a temperature controllate al centro dell’attenzione. La cultura urbana è stata rappresentata dai murales di Festiwall mentre il turismo cinematografico è risultato valorizzato dai set della fiction del commissario Montalbano a Scicli.