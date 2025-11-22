Incidente stradale questa sera nel centralissimo corso Italia, all’altezza di piazza San Giovanni, dunque nel cuore del centro storico cittadino. Una coppia di anziani, che aveva appena finito di partecipare alla messa vespertina, dopo essere uscita dalla cattedrale, mentre stava attraversando la strada, è stata centrata da un’auto. I due sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati nell’ospedale di Ragusa. La loro prognosi è riservata. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e anche per accertare lo stato di salute del conducente dell’autovettura. Il parroco della cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, ha inviato un messaggio ai fedeli chiedendo di pregare per i due parrocchiani.