“I luoghi di cultura sono presidi di legalità fondamentali per una città, non smetteremo mai di ribadirlo”. Così nella pagina Facebook dell’associazione culturale Santa Briganti che denuncia: “L’altra sera, alle 23.30 circa, un ladro ha scardinato la porta della nostra casa teatro, il Wunder, nel tentativo di rubare. Il bottino è stato piuttosto magro per lui: un telefono cellulare, quello dell’associazione. Adesso la porta del nostro spazio è già ripristinata e pomeriggio il Wunder Casa Teatro sarà di nuovo splendente e pronto ad accogliere tutte le persone che partecipano alle sue attività laboratoriali e di spettacolo. Noi non ci fermiamo”.

“Sappiamo bene – ancora Santa Briganti . di operare in un territorio difficile e scegliamo ogni giorno di continuare ad esserci lo stesso e forse, da oggi, con ancora più convinzione. Grazie di cuore ai vicini che ieri sera ci hanno tempestivamente chiamato e alla piccola grande comunità che ci sta intorno manifestando presenza, solidarietà e vicinanza”.