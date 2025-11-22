Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Ps di Vittoria, unitamente al personale del Distaccamento della Polizia Stradale, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due cittadini albanesi, rispettivamente di 38 e 33 anni, per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

A seguito di una segnalazione alla sala operativa della presenza di persone sospette all’interno di locali, ubicati in via Dell’Euro, un tempo utilizzati come laboratori dal noto artista Arturo Di Modica per la realizzazione di sculture, gli operatori sono stati inviati nello stabile interessato.

Le pattuglie intervenute, giunte rapidamente sul luogo, hanno notato due individui che, alla vista degli operatori, hanno tentato una precipitosa fuga, scavalcando la recinzione perimetrale, sperando di disperdersi nella vegetazione circostante, ma gli agenti li hanno inseguiti, raggiunti e bloccati; dal successivo sopralluogo è emerso che i locali erano stati completamente messi a soqquadro, e nei pressi dell’uscita erano state già accatastate una quindicina di sculture, pronte per essere asportate.

Quindi i due sono stati tratti in arresto, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.