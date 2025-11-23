Tutto facile per il Vittoria calcio, fresco dell’affidamento in panchina al nuovo allenatore Antonio Figliomeni, che rifila un secco 3-0 in casa al fanalino di coda Palazzolo. Già nel primo tempo, Lucarelli e Russotto incanalano la partita lungo la giusta direzione. Nella ripresa, ancora l’incontenibile Lucarelli fa crescere il bottino a favore della squadra biancorossa che dimostra così di avere superato la fase critica. La vetta, comunque, continua a distare nove lunghezze. 19 i punti in classifica per il Vittoria contro i 28 della coppia di testa.