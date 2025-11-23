Il Modica calcio sale sull’ottovolante. Battuta anche la Leonzio. Oggi in casa i rossoblù hanno avuto la meglio sugli avversari grazie alle reti di Asero (nel primo tempo, un bel tiro a giro imprendibile per il portiere ospite) e Bonanno (calcio di rigore allo scadere, nella foto) che hanno permesso alla squadra allenata da Raciti di conquistare l’ottava vittoria di file. Vince anche l’Avola per cui prosegue il tandem in testa alla classifica con le due squadre che assolvono al ruolo di battistrada del torneo.