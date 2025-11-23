Una donna russa di 54 anni è morta ieri sera in un drammatico incidente stradale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza di Roccalumera, in direzione Messina.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava insieme al compagno, un messinese 61enne, ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi contro le barriere laterali. L’impatto è stato violentissimo: la vettura si è ribaltata sulla carreggiata, finendo poi sulla corsia di emergenza.

Per la donna, che era alla guida, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il compagno, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale.