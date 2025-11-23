“Ho preso atto delle dimissioni da assessore di Mario D’Asta e lo ringrazio per il lavoro svolto in questi 2 anni e mezzo di mandato”. Lo dice in un post su Facebook pubblicato questa sera il sindaco Peppe Cassì.

Il primo cittadino poi aggiunge: “Ho ritenuto di assegnare la delega all’Ambiente all’assessore vicesindaco Gianni Giuffrida e le deleghe al Verde e ai Servizi cimiteriali all’assessore Giovanni Iacono. La delega allo Sviluppo economico, già seguita da Giorgio Massari, è attribuita all’assessora Catia Pasta”.