La diocesi di Ragusa oggi ha celebrato il Giubileo dei corpi bandistici. Il Giubileo organizzato dall’ufficio liturgico don Gino Alessi, parroco di Santi Apostoli. Presenti le bande di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Santa Croce Camerina, Giarratana e Acate.
Le bande sono partite da diversi punti della città per arrivare al sagrato di San Giovanni Battista, dove il vescovo Giuseppe La Placa li ha accolti. Subito dopo la santa messa in cattedrale di San Giovanni Battista, foto di gruppo con gli strumenti musicali (foto Bracchitta).