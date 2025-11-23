Conclusa oggi la settimana vocazionale promossa dal Centro diocesano vocazioni della diocesi di Ragusa con una funzione religiosa nella parrocchia del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo.

Don Giovanni Piccione, direttore del Centro diocesano vocazionale e direttore spirituale del seminario interdiocesano Regina Apostolorum, ha invitato l’assemblea alla preghiera per tutte le vocazioni ecclesiali, affinché si realizzi in ogni uomo e donna il progetto di Dio che ha pensato fin dall’eternità su ognuno.

Alla fine una testimonianza di suor Laura delle suore del Sacro cuore che ha parlato del proprio percorso di vita e di come Dio si è manifestato in lei. Prima della santa messa l’equipe del Cdv aveva incontrato il gruppo dei ministranti della parrocchia. I due seminaristi Andrea e Mattia e sorella Salvatrice hanno condotto i ragazzi a saper ascoltare la giusta voce di Dio attraverso il racconto di Samuele. All’inizio Riccardo Spatola ha salutato don Giovanni Piccione, con queste parole: “Oggi, solennità di Cristo Re dell’Universo, siamo lieti di accogliervi e celebrare insieme questa Eucaristia. La vostra visita giunge al termine della settimana vocazionale che abbiamo vissuto intensamente, un tempo prezioso di riflessione e preghiera dedicato alla scoperta e all’approfondimento della chiamata che il Signore rivolge a ciascuno di noi. Vi ringraziamo per la guida e il sostegno che avete offerto durante questi giorni” (foto Bracchitta).