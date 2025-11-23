“Richieste non ascoltate. Con l’ennesimo incidente stradale (sabato sera) in pieno centro che ripropone il tema della sicurezza in città”. Il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti, non usa mezzi termini.

‘Siamo di fronte all’ennesimo incidente stradale annunciato – spiega Occhipinti – con due pedoni travolti da un furgone. Più volte abbiamo chiesto, a gran voce, l’installazione di dissuasori di velocità in una strada dove, purtroppo, le auto continuano a sfrecciare ad alta velocità. Una strada teatro, nel recente passato, di un incidente stradale con esito mortale. Un sindaco che continua a non ascoltare le istanze dei cittadini, con ripetute richieste della nostra associazione di categoria, su un tema così importante in una zona dove transitano, tra l’altro, anche i turisti che visitano i nostri monumenti. La sicurezza dei cittadini che percorrono corso Italia e’ a rischio”.

La richiesta al Comune è chiara: ovvero adottare interventi per moderare la velocità e mettere in sicurezza corso Italia. “Siamo stanchi – aggiunge Salvo Scollo, segretario di Confimprese – di interloquire con un’amministrazione che non recepisce le istanze dei propri cittadini. Stiamo parlando di sicurezza tema molto caro, ma solo a parole, a questo sindaco e utilizzata anche in campagna elettorale”.