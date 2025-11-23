La Giunta del sindaco Peppe Cassì perde un altro pezzo. L’assessore all’Ambiente Mario D’Asta ha lasciato la sua carica. Si è dimesso già formalmente consegnando le proprie dimissioni nelle mani del sindaco e del segretario generale.

D’Asta, che era in giunta in rappresentanza della lista Partecipiamo Ragusa Futura, ha scelto di lasciare la compagine amministrativa. Troppi i malcontenti degli ultimi tempi che hanno fatto decidere a D’Asta di mollare. Tra l’altro, ricordiamo che per ricoprire il ruolo di assessore, D’Asta aveva lasciato il ruolo di consigliere comunale. Poi, gli attacchi concentrici da parte delle opposizioni e l’atteggiamento da parte del sindaco che non si è schierato a difesa del suo “uomo”. Da qui il fatto di avere ingoiato troppe amarezze nell’ultimo periodo e la decisione di lasciare che è stata formalizzata ieri pomeriggio. Questa mattina una riunione d’urgenza di Giunta in cui il sindaco ha comunicato la decisione agli altri componenti dell’esecutivo.