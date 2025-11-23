Ancora un episodio tutto da decifrare in centro storico. Ancora allarme sicurezza. La vicenda si riferisce a quanto accaduto domenica sera intorno alle 19,30 quando, in prossimità di via Roma e poi in zona via Sant’Anna, un gruppo di tunisini, con in mano armi non meglio identificate, ha animato uno scontro a causa di futili motivi. In particolare, sembra che la lite sia iniziata in prossimità dell’h24 che fa all’angolo con corso Italia. Da qui l’inseguimento, una sorta di caccia all’uomo, mentre uno dei tunisini ha cercato di fare da paciere, di dividere le parti in causa e si è beccato da uno dei contendenti lo spray al peperoncino in faccia.

Una presenza che, naturalmente, ha creato non poche apprensioni tra i presenti in zona, a cominciare dai residenti, tanto che i commercianti in quel momento in attività hanno chiuso le serrande dei propri esercizi commerciali per evitare brutte sorprese. Si sono, insomma, chiusi dentro. Nel frattempo, sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno cercato di calmierare la situazione. Cos’abbia spinto i cittadini extracomunitari a tenere questo atteggiamento non è ancora chiaro. Certo è, però, che la tensione in alcune zone del centro storico continua a salire.