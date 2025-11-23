Grave incidente stradale la notte scorsa, intorno alle 2 del mattino, lungo la strada provinciale 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa. L’incidente ha coinvolto due auto, una Lancia Ypsilon di colore bordeaux, e un’altra auto che dopo l’impatto non si è fermata. Secondo una prima ricostruzione, la conducente della Ypsilon, che viaggiava in direzione Ragusa, si è ritrovata un altro veicolo, proveniente dalla direzione opposta verso Marina di Ragusa, che avrebbe invaso la sua corsia a velocità elevata. La donna avrebbe quindi sterzato per evitare l’impatto frontale ribaltandosi e finendo su un lato della carreggiata. L’altra auto coinvolta non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Nonostante la violenza dello scontro e il ribaltamento del veicolo, le due persone coinvolte nell’impatto sono riuscite a uscire autonomamente dalla Lancia Ypsilon. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e rintracciare il veicolo fuggito (foto per gentile concessione del Quotidiano di Ragusa).