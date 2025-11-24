“Mio figlio oggi verso le 13,30 ha avuto un incidente in motorino a Comiso. L’episodio è accaduto in via principe di Piemonte di fronte la chiesa del Sacro Cuore. Siamo dovuti andare in ospedale con l’ambulanza e siamo dovuti salire con lui. Verso le 14,45, mio marito è ritornato sul luogo dell’incidente per prendere il motorino e non l’abbiamo trovato. E’ stato rubato tra le 14,15 e le 14,45 circa”. Questo l’appello di una madre su Facebook che chiede un riscontro a chi sa qualcosa. Ma la mamma si rivolge anche al diretto interessato: “Chiedo a quella persona che ha rubato il motorino di farcelo riavere, già abbiamo avuto la preoccupazione per l’incidente in più non aver trovato neanche il motorino. Mettetevi nei panni di mio figlio. Spero che vi passiate la mano sulla coscienza”.