Nuovo raid vandalico contro gli istituti scolastici di Comiso. Dopo gli episodi registrati lo scorso fine settimana alla scuola dell’infanzia San Biagio, adiacente alla chiesa dei Santi Apostoli, e alla palestra dell’ex Pirandello – oggi utilizzata dalle società sportive – nella notte sono stati presi di mira altri plessi.

Questa volta i bersagli sono stati la scuola primaria Senia, dove è stato infranto soltanto il vetro di una finestra, e due scuole dell’infanzia: la Senia, in via Martin Luther King, e la Campo Sportivo, in viale della Resistenza. Dalle prime verifiche emerge che dalle due materne i responsabili abbiano portato via poco o nulla. In compenso, hanno lasciato tracce di cibo sui serramenti, escrementi nei servizi igienici e locali completamente messi a soqquadro, con disordine e danni diffusi.

Su muri e pareti sono comparse inoltre alcune scritte, in particolare numeri, che potrebbero costituire una sorta di “firma”, anche se al momento non ci sono certezze in merito. L’intero episodio è stato denunciato alla polizia di Stato.