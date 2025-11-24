Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di dodici posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Provinciale (Area degli Istruttori, ex categoria C1), con assunzioni distribuite tra il 2025 e il 2027 e possibilità di variazioni in base alla programmazione dell’Ente. Il bando sarà pubblicato il prossimo 28 novembre e le candidature dovranno pervenire da quella data ed entro il 29 dicembre 2025, non oltre le ore 23:59.

Sono previste le riserve di legge per volontari delle Forze Armate e per gli operatori del Servizio Civile. Il ruolo riguarda funzioni di polizia ambientale, stradale, ittico-venatoria, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, con attività operative su turni anche festivi e notturni e necessità di adeguate competenze tecniche, fisiche e professionali.

Possono partecipare i candidati in possesso di cittadinanza italiana, di età compresa tra 18 e 40 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente A e B (con possibilità di conseguire la patente A nei quattro mesi successivi all’assunzione), idoneità psico-fisica per il porto d’armi e per le funzioni di pubblica sicurezza e assenza di impedimenti di legge. Tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso saranno disponibili sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell’Ente. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite il Portale InPA.