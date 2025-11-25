La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto una perizia tecnica irripetibile a seguito della tragedia sul lavoro del 17 novembre scorso in corso Vittorio Veneto a Pozzallo. Le operazioni sono state affidate ad un Consulente tecnico d’ufficio (Ctu) nominato dalla Procura della Repubblica. Dovrà effettuare una perizia essenziale per chiarire la dinamica e le responsabilità del tragico evento costato la vita a un operaio, Artur Deliu, 36 anni, alle dipendenze di un’impresa edile, colpito dalla gru mentre lavorava sul tetto di un immobile. Le operazioni si svolgeranno oggi e domani.