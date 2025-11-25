L’assessore al Verde pubblico, Giovanni Iacono, rende noto che il settore è impegnato quotidianamente in una fitta agenda di interventi che riguardano ville comunali, aree verdi di quartiere, impianti sportivi e plessi scolastici, castello di Donnafugata.

Per rendere il servizio sempre più rispondente alle esigenze della collettività, è stato attivato un canale diretto per i cittadini. Chiunque voglia segnalare la necessità di interventi di manutenzione (come potature, scerbature o ripulitura) o avanzare proposte migliorative per specifiche zone della città, può farlo inviando una comunicazione all’indirizzo email istituzionale verde.pubblico@comune.ragusa.it

L’Assessore Iacono tiene a precisare un aspetto fondamentale del metodo di lavoro adottato: la gestione delle richieste avviene secondo criteri oggettivi e tracciabili.

“Non vi è alcuna necessità, – sottolinea l’assessore – di cercare ‘canali preferenziali’ o di rivolgersi a intermediari per ‘raccomandare’ un intervento. Non aiuta ed è ingiusto. Ogni segnalazione inviata all’indirizzo ufficiale verrà regolarmente protocollata, entrando così formalmente nei flussi di lavoro e di pianificazione dell’Ente”.

Il Comune garantisce la presa in carico e il riscontro: al cittadino verranno fornite informazioni precise in merito all’inserimento dell’intervento richiesto nella programmazione dei lavori. Un sistema pensato per garantire a tutti i cittadini pari attenzione e per ottimizzare i tempi di risposta del settore Manutenzione Verde.