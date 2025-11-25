Il club Lions Ragusa Host invita la cittadinanza a partecipare alla partita dell’Inclusione, una giornata speciale dove lo sport si fa portavoce di valori profondi, diventando occasione di incontro, energia e abbraccio collettivo. Appuntamento venerdì 28 novembre alle 18,30 presso il PalaPadua di via Zama, per vivere insieme un evento che unisce, diverte e commuove.

Protagonisti in campo saranno i ragazzi dell’associazione Così Come Sei, affiancati dagli ospiti speciali della Virtus Ragusa, squadra di Serie B di pallacanestro maschile, pronti a giocare una straordinaria partita di baskin: uno sport innovativo, pensato per dare spazio a tutti, dove ogni differenza diventa ricchezza e ogni gesto sportivo si trasforma in un messaggio di aggregazione e inclusione.

A rendere il pomeriggio ancora più coinvolgente: la presenza delle autorità civili e lionistiche, insieme ai dirigenti della Virtus Ragusa; i clown, che animeranno grandi e piccoli con giochi, risate e palloncini colorati. L’ingresso è gratuito per tutti i ragazzi under 13. Agli adulti in ingresso sarà richiesta una donazione solidale a favore dell’associazione Così Come Sei, per continuare a sostenere le attività dedicate ai giovani atleti con disabilità. Un piccolo gesto che si trasforma in un grande abbraccio collettivo, perché ogni euro donato è un mattone in più per costruire una comunità più equa e accogliente.

“Questa partita – sottolinea Carmen Occhipinti, presidente del club Lions Ragusa Host – non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio inno all’inclusione. Vogliamo trasmettere a tutti, soprattutto ai nostri giovani, che lo sport può e deve essere uno strumento di crescita personale e sociale, un luogo in cui nessuno resta indietro. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un pomeriggio di emozioni, solidarietà e sorrisi: perché quando si gioca tutti insieme, vinciamo tutti. Non mancate: la partita dell’Inclusione vi aspetta per regalare emozioni, scoprire nuovi amici e sentirsi parte di una grande famiglia dove nessuno è escluso”.