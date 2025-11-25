Si è svolta con grande entusiasmo la giornata di ieri del workshop “Ragusa tra i fotografi”, evento organizzato dall’Associazione fotografi iblei (Afi), sotto la guida del presidente Enzo Giummarra e del vicepresidente Ignazio Di Grandi. Il workshop, che si concluderà oggi, martedì 25 novembre, contempla la partecipazione straordinaria del master Ivan Schirmenti, figura di spicco nel panorama fotografico contemporaneo.



Uno dei momenti più suggestivi e apprezzati della giornata è stato il pomeriggio di ieri dedicato alla sessione pratica per le vie di Ibla. I partecipanti, armati delle loro macchine fotografiche, hanno esplorato angoli e scorci caratteristici della città antica, realizzando scatti d’autore che hanno catturato l’essenza e la bellezza del luogo. L’esperienza è stata ulteriormente valorizzata dalla presenza di due modelli in eleganti abiti da sposa, che hanno aggiunto un tocco di fascino e raffinatezza, suscitando la curiosità e l’ammirazione dei passanti.

Il presidente Enzo Giummarra ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vedere come, dopo dieci anni di attività, l’Afi continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per gli appassionati di fotografia. Questo workshop dimostra la nostra capacità di aggregare talenti e di offrire occasioni di crescita professionale di altissimo livello”.

Anche il vicepresidente Ignazio Di Grandi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La grande partecipazione e l’interesse dimostrato dai presenti confermano il valore del nostro impegno. L’Afi non è solo un’associazione, ma una comunità viva che favorisce lo scambio di idee e il continuo approfondimento degli aspetti tecnici e artistici della fotografia”. Il workshop si concluderà dunque oggi con ulteriori attività formative e una riflessione finale sul percorso svolto, confermando ancora una volta Ragusa come crocevia di cultura e creatività fotografica.