Questa mattina ad Acate la polizia di Stato ha fermato un cittadino straniero, poi accompagnato su una Volante, al termine di un intervento scattato mentre l’uomo, secondo testimoni, stava imbrattando un muro con un pennarello nero.

Tre agenti in borghese, notata la scena, si sono avvicinati per chiedere spiegazioni. Stando alle stesse testimonianze, l’uomo avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro di loro, arrivando a inseguirli nel tentativo di colpirli. Grazie alla prontezza e alla preparazione degli operatori, dopo alcuni minuti l’individuo è stato disarmato senza che si registrassero feriti.

Sul posto è giunta poco dopo una pattuglia, sulla quale l’uomo è stato fatto salire. L’episodio ha suscitato forte apprensione tra i presenti, preoccupati sia per l’incolumità degli agenti sia per un’eventuale reazione dell’uomo nei confronti dei passanti.