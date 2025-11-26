Nel fine settimana Anas eseguirà le operazioni di varo del quinto cavalcavia previsto lungo il Lotto 2 dell’itinerario “Ragusa-Catania”, nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Si tratta di una delle sette opere sovrappassanti inserite nel progetto.

Il nuovo cavalcavia, un impalcato metallico, sarà installato al km 22,500 della strada statale 514 “Di Chiaramonte”. La struttura ha una luce di 42,50 metri, con appoggio anche su una pila centrale in calcestruzzo armato, e verrà collocata tra le due carreggiate della nuova “Ragusana” in costruzione.

Per permettere le operazioni di varo, la SS 514 sarà chiusa al traffico in orario notturno, tra i km 18,600 e 26,900, secondo il seguente programma:

prima fase: dalle ore 18:00 del 29 novembre alle ore 6:00 del 30 novembre;

seconda fase: dalle ore 18:00 del 30 novembre alle ore 6:00 del 1° dicembre.

Durante le chiusure, il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 38 III e sulla strada comunale “Dicchiara”, con uscita obbligatoria – per chi viaggia da Ragusa verso Catania – allo svincolo in contrada Dicchiara (km 18 della SS 514) e successivo rientro allo svincolo di “Sciri-Licodia”. Il percorso alternativo sarà presidiato dall’impresa appaltatrice e dal personale Anas.

I lavori verranno effettuati di notte per ridurre al minimo i disagi agli utenti.