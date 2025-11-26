Gaia Corallo, dopo aver brillantemente superato le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest, vola nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali della categoria Baby Singer.

Il nuovo obiettivo di Gaia Corallo è quello di guadagnarsi un posto nella finalissima europea del Tour Music Fest in programma il 30 novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino al cospetto di Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale.

Su oltre 28000 artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 13 paesi europei, Gaia Corallo, 6 anni della provincia di Ragusa, ha già raggiunto una qualificazione importante che darà la possibilità di performare su un palco ambitissimo e di sperare in un posto in finale europea per rappresentare la sua nazione e vincere gli importanti premi in palio, come una borsa di studio presso Berklee – College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, il vino lambrusco più bevuto al mondo e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

La giovanissima cantante Gaia Corallo ha convinto la commissione artistica del Tour Music Fest, formata da decine di esperti di musica e professionisti del settore, con il suo talento e la sua determinazione dimostrando una grande capacità artistica e comunicativa unita ad una grande voce, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di arrivare alla finalissima, palco che negli ultimi 17 anni ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Le Finali del Tour Music Fest si terranno dal 22 al 30 novembre nella meravigliosa cornice della Repubblica di San Marino e vedranno esibirsi sui palchi della repubblica più di 650 artisti provenienti da 13 nazioni europee, con oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, music contest, masterclass, live show e DJ set, e al cospetto di grandi artisti e professionisti come Kara DioGuardi, Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Paola Folli, Francesco Rapaccioli, Andrea Rodini e i coach di Berklee College of Music.

Il prossimo appuntamento per la giovanissima Gaia Corallo con il Tour Music Fest sarà giovedì 27 novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino per la finale della categoria Baby Singer.