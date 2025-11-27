“Nella giornata di ieri é avvenuta una grave violazione di diritto allo studio”. Lo denuncia Azione universitaria Catania.

“É stata notificata – è spiegato in una nota – una pec a studentesse e studenti della residenza universitaria “Casa Castillett” di Ragusa Ibla, comunicandogli, di punto in bianco, che dovranno lasciare la casa dello studente entro domani 28 novembre alle 10 per motivi di “inagibilitá e invivibilitá”. La residenza versa in condizioni pietose ma ci chiediamo: perché non si é intervenuti prima? perché la casa é stata lasciata abbandonata a se stessa? Quale sarà la fine di questi studenti che verranno lasciati di punto in bianco senza una casa? É gia in atto una diatriba tra l’ente per il diritto allo studio (Ersu) e il consorzio universitario di Ragusa per quanto concerne le responsabilità dell’accaduto. Come associazioni studentesche riunite chiediamo che i bisogni di studentesse e studenti vengano messi al primo posto, che venga trovata loro una sistemazione in brevissimo tempo e che vengano tutelati in ogni maniera possibile, dal consorzio universitario quanto dall’Ersu”.