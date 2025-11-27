Un 59enne del posto, Giuseppe Voi, è morto mercoledì scorso a causa di un malore fatale mentre stava facendo la spesa al supermercato Coop di contrada Arizza, sulla Cava d’Aliga Donnalucata. Vani i soccorsi, prestati da un medico che si trovava per caso in quel momento pure lui a fare la spesa. L’uomo si è accasciato al suolo nel reparto macelleria, a quanto pare a causa di un arresto cardiaco. Quando è arrivata l’ambulanza, per il 59enne non c’era più nulla da fare. Lascia il padre, con il quale viveva dopo la morte della madre, in una casa poco lontano.