Continuano serrati i controlli interforze sul territorio cittadino di Vittoria, nell’ambito della campagna di contrasto all’immigrazione clandestina. Dopo il recente intervento in via Carlo Alberto, quest’oggi l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata in via Principe Umberto.
La via è stata chiusa al traffico per consentire un blitz all’interno di una singola palazzina. L’irruzione ha portato all’identificazione di oltre 29 persone, tutte alloggiate nello stesso stabile.
Secondo quanto emergerebbe, le forze dell’ordine stanno ora procedendo alla valutazione della posizione di ciascun individuo al fine di verificare la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale. Contemporaneamente, le indagini si concentrano anche sulla posizione del proprietario dello stabile, per accertare eventuali violazioni relative all’ospitalità e alle normative di sicurezza.
L’operazione, avvenuta questa sera, intorno alle 19, testimonia il rafforzamento dei controlli volti a garantire la sicurezza e la legalità in città (foto Franco Assenza).