Con l’accusa di atti persecutori e revenge porn è finito sotto processo un marocchino di 27 anni che non aveva accettato la fine della relazione con la sua giovane compagna. I fatti si sono registrati a Vittoria tra il settembre e l’ottobre 2021. A chiedere il rinvio a giudizio è stato il pubblico ministero Martina Dall’Amico. Oggi è comparso davanti al Gup del Tribunale di Ragusa Gaetano Dimartino.

L’avvocato difensore Massimo Garofalo ha chiesto l’abbreviato condizionato a perizia psichiatrica e l’abbreviato semplice per la sorella di 23 anni accusata solo di revenge porn. È stato conferito l’ incarico al perito psichiatra dottor Alberto Caputo di Pavia che indicherà le operazioni peritali il 5/12/25 presso il carcere di Pavia dove e’ recluso il marocchino. Rinvio al 26/2/26 per esame del perito.