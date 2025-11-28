Si è tenuto oggi a Palermo, presso la sede dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, un incontro istituzionale per discutere della situazione dell’autoporto di Vittoria, infrastruttura strategica per il tessuto economico e produttivo del territorio. All’incontro con l’assessore regionale Alessandro Aricò, promosso dal senatore Salvo Sallemi, ha preso parte il sindaco di Vittoria Francesco Aiello. Al centro del confronto, proficuo e operativo, l’analisi delle criticità emerse e la definizione dei prossimi passaggi tecnici per trovare una soluzione condivisa.

“Ringrazio l’assessore Alessandro Aricò per la grande disponibilità e l’attenzione riservata a una questione di primaria importanza per la nostra area – dichiara il senatore Salvo Sallemi –. L’autoporto di Vittoria rappresenta un hub cruciale per la logistica e la mobilità, e il nostro impegno è massimo per superare le difficoltà”.

“L’incontro ha gettato le basi per un percorso condiviso tra i diversi livelli di governo. Come sempre, la sinergia tra le istituzioni è la chiave per ottenere risultati concreti – prosegue Sallemi –. Insieme al sindaco Aiello e con il supporto della Regione, abbiamo avviato un percorso che vedrà nei prossimi giorni un aggiornamento tecnico tra gli uffici comunali e regionali. L’obiettivo è trovare al più presto una quadra sulle questioni aperte. Il nostro lavoro, giorno dopo giorno, è e rimarrà sempre al servizio del territorio e dei suoi cittadini”.

“Ringrazio l’assessore Alessandro Aricò per la sua disponibilità e l’attenzione riservata a una questione di primaria importanza per la nostra area. L’autoporto di Vittoria rappresenta una struttura cruciale per la logistica e la mobilità – sottolinea il sindaco Aiello –

Nella prospettiva della realizzazione dell’area cargo dell’aeroporto di Comiso, l’autoporto di Vittoria ritrova una nuova opportunità di migliorare e innovare la logistica del trasporto intermodale”.

“L’incontro ha gettato le basi per un percorso condiviso tra i diversi livelli di governo – ancora il primo cittadino – Uniti per il territorio: questa e’ la chiave per ottenere risultati concreti. Insieme al senatore Sallemi e con il supporto della Regione, abbiamo avviato un percorso che vedrà nei prossimi giorni un aggiornamento tecnico tra gli uffici comunali e regionali. Il nostro lavoro unitario serve a Vittoria e afferma principi di collaborazione a livello istituzionali che aiutano la politica a produrre risultati e a ben operare, nell’interesse del territorio”.