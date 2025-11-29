Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 27 novembre 2025, come riporta Agipronews, è stata infatti realizzata una doppietta da 150mila euro totali: in via Giacomo Leopardi a Vittoria, colpo da 100mila euro (il più alto di giornata) grazie a un 9 ‘Doppio Oro’, mentre in via Duca della Verdura, a Palermo, premio da 50mila euro con un 9 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.