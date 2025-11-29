Chiudere il mese di novembre nel migliore dei modi e avvicinarsi alla chiusura della prima metà di campionato in vetta. Sono più di uno i progetti del Modica Calcio in questa domenica di Acquedolci.

Dopo la vittoria contro la Leonzio, Raciti ritrova il capitano Valenca che ha scontato la sua squalifica, ma dovrà fare a meno di Romano, squalificato dopo la gara contro il Messana. Sarà quindi Truppo a difendere i pali della formazione modicana cercando di mantenere la classifica di seconda miglior difesa di questo campionato. Al Modica si lega anche l’ultimo arrivato, Riccardo Sclafani, classe 2007, difensore centrale proveniente da Gela.

L’Acquedolcese, dal canto suo, si trova in piena zona retrocessione e andrà alla ricerca di punti utili ad uscire dalla zona calda, in una gara che richiama sempre grandi motivazioni contro una big del campionato. L’ultima vittoria in campionato per i biancoverdi risale a fine Ottobre contro il Melilli, ma poi sono arrivati anche pareggi importanti contro squadre di alto profilo come Messana e Vittoria. Di Stefano sarà la vera spina nel fianco per Intzidis e compagni, autore della metà dei gol segnati fin qui dalla sua squadra.

Una trasferta lunga che chiederà sicuramente ai tigrotti un grande sforzo per proseguire nel migliore dei modi il cammino costruito fin qui.

Di seguito l’elenco dei convocati di mister Raciti per la prima di campionato in programma Domenica 30 Novembre alle 14:30 ad Acquedolci:

Portieri: Truppo, Floridia.

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S.,Spadaro S.,, Sangarè, Intzidis, Scalfani.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.