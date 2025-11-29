Momenti di apprensione questa mattina a Modica, dove un uomo di 70 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando corso Sandro Pertini. L’incidente è avvenuto intorno alle prime ore della mattinata, in un tratto particolarmente trafficato. Immediati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore Nino Baglieri”. I medici gli hanno riscontrato politraumi e un trauma cranico. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: non è in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, che sta effettuando i rilievi per accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni lungo alcune arterie