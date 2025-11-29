Grave lutto per il mondo dell’imprenditoria modicana. Oggi è venuta a mancare Enza Amore, creatrice insieme al marito Saro e al figlio Antonio del brand Idea Moda. Aveva 84 anni. La signora Enza è stata una pioniera dell’alta moda, aveva visto lungo quando negli anni 80, abbandonando il suo originario negozio di abbigliamento di piazza Rizzone, decise di scommettere su un negozio in viale Medaglie d’Oro che proponesse solo capi di alta moda.

Insieme alla sua famiglia aveva creato, successivamente, un impero della moda con l’apertura di Moda Italia e l’avvio, su iniziativa del figlio Antonio, del Polo Commerciale. Gli ultimi anni non sono stati facili per la signora Enza che ha prima perso il compianto Antonio e poi il marito Saro. Era rimasta da sola ma aveva voluto continuare a fare quello che le riusciva meglio: lavorare. E così fino agli ultimi giorni della sua vita, quando, nonostante il male che la stava consumando da dentro, non mancava mai di mettersi alla guida del suo Fiat Coupè rosso per andare dietro il bancone del suo negozio, da anni trasferito in via Sacro Cuore. Con la sua scomparsa Modica perde la lady di ferro della moda.