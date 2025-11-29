Episodio movimentato questa mattina nei pressi di via Mongibello a causa di un cane randagio. Che avrebbe aggredito un cagnolino. Anche alcune persone hanno rischiato di essere aggredite. Sono intervenuti i vigili urbani che hanno cercato di definire il quadro per l’intervento. Il cane sarebbe stato messo in sicurezza da un residente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Resta la gravità dell’episodio che avrebbe potuto determinare non pochi scompensi, soprattutto se si fosse concretizzata l’aggressione alle persone presenti. Il cagnolino aggredito è stato salvato dopo essere stato portato all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi (foto Bracchitta).