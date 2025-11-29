Martedì scorso, il sipario del teatro Duemila di Ragusa si è alzato su uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale promossa dall’associazione culturale C&M, guidata con passione e competenza dalla direzione artistica di Carlo Nobile. In scena, “Il Vedovo”, una commedia intramontabile portata alla ribalta da due protagonisti d’eccezione: Massimo Ghini e Tea Ranzi. Un pubblico numeroso e partecipe ha accolto con entusiasmo la compagnia, presagendo una serata destinata a lasciare il segno nel panorama culturale locale.

La pièce, raffinata e intelligente, si dipana tra i binari dell’ironia e del sentimento, offrendo uno spaccato caustico ma profondamente umano sulle dinamiche di coppia e sulle maschere che spesso indossiamo di fronte agli altri e a noi stessi. “Il Vedovo” racconta, con toni briosi e punte di sottile malinconia, la storia di un uomo improvvisamente libero da un matrimonio opprimente, ma costretto a fare i conti con la propria solitudine e le proprie contraddizioni. La vicenda, pur radicata in un contesto tipicamente italiano, riesce a parlare una lingua universale, capace di coinvolgere e far riflettere spettatori di ogni età.

Protagonista assoluto della serata, Massimo Ghini ha saputo catturare il pubblico fin dalle prime battute, regalando un’interpretazione intensa, brillante ed estremamente sfaccettata. Il suo personaggio, sospeso tra la goffaggine dell’uomo comune e la tragicomica consapevolezza di chi si trova improvvisamente a reinventarsi, prende corpo attraverso una recitazione sincera, mai sopra le righe, fatta di gesti misurati e sguardi che raccontano più di mille parole. Accanto a lui, Tea Ranzi conferma ancora una volta la sua cifra attoriale: il suo personaggio, empatico e sorprendente, si muove con naturalezza tra registri comici e momenti di struggente emozione, offrendo una prova di rara sensibilità e presenza scenica. L’alchimia tra i due attori si rivela la vera forza motrice dello spettacolo, capace di trascinare il pubblico in un vortice di risate e commozione.

L’atmosfera in sala è stata calda e avvolgente, con spettatori visibilmente coinvolti sia nei momenti più esilaranti che in quelli di riflessione. Applausi a scena aperta hanno più volte interrotto il fluire della recitazione, a testimonianza di una partecipazione sentita ed entusiasta, quasi a voler abbracciare idealmente gli attori e la compagnia tutta. Il pubblico ragusano, ancora una volta, si è dimostrato attento e generoso, contribuendo a rendere la serata un vero e proprio evento condiviso, di quelli che restano nella memoria collettiva.

Il successo dello spettacolo “Il Vedovo” conferma la qualità della programmazione proposta dall’associazione C&M, sempre attenta a portare sul palco nomi di grande prestigio e testi capaci di coniugare leggerezza e profondità. Un ringraziamento sentito è stato rivolto ai protagonisti e a tutto il pubblico intervenuto, per aver dato vita a una serata di grande teatro, dove il talento degli interpreti e il calore degli spettatori si sono fusi in un perfetto gioco di squadra. Un appuntamento che, senza dubbio, resterà tra le perle della stagione teatrale ragusana.