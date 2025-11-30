Un altro punto è stato ottenuto dal Ragusa nella gara tra squadre deficitarie dal punto di vista della classifica. Oggi è arrivato un pari nella sfida con il Messina, a dimostrazione che gli azzurri continuano a tenere, dopo il successo in casa con il Savoia e dopo l’altro pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Igea.

Azzurri che in qualche occasione si sono fatti pure vedere dalle parti dell’estremo difensore peloritano, non riuscendo però a sbloccarla. Alla fine, il Messina di Pippetto Romano ha cercato di sbrogliare la matassa. Ma senza trovare la strada giusta per scardinare la difesa avversaria. Pari, dunque, sostanzialmente giusto, un risultato che ha rispecchiato l’equilibrio in campo. Un piccolo passo avanti compiuto dagli azzurri per cercare di conquistare la salvezza. Al momento la squadra di Gaetano Lucenti si trova in zona play out a quota 12 punti, contro i 9 del Paternò Calcio e i 7 del Messina all’ultimo posto in classifica (Messina che ha però scontato 14 punti di penalizzazione).