Altro successo per il Vittoria che, stavolta, ha avuto la meglio sul Mazzarrone fuori casa. I biancorossi allenati da Figliomeni si sono imposti con il risultato di 2-1. Dopo avere dominato il primo tempo, grazie alle reti di Lucarelli al 7’ e di Catanzaro al 21’, la formazione ipparina ha un po’ tirato i remi in barca nella ripresa, consentendo ai padroni di casa di accorciare le distanze. Finale convulso, dunque, con capovolgimenti da una parte e dall’altra che, però, di fatto, non hanno modificato il finale. Il Vittoria, ora 22 punti in classifica e si trova in piena zona play off.