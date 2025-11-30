L’Avimecc Modica torna a “ruggire”, con una prova di forza i biancoazzurri battono Sabaudia in quattro set e ritrovano il sorriso

Viridex Plus Volleyball Sabaudia 1

Avimecc Modica 3

Parziali: 14/25, 25/23, 20/25, 22/25

Viridex Plus Volleyball Sabaudia: Fattorini, Stufano 9, Mariani 3, Panciocco 5, Pilotto 6, Nasari,Onwuelo 23, Soncini 6, Rondoni (L), n.e.:Serangeli, De Vito. All. Stefano Beltrame; Ass: Guido Frostino.

Avimecc Modica: Bertozzi 19, Lugli 3, Putini 2, Chillemi 14, Cipolloni Save, Tomasi 1, Buzzi 7, Garofolo 6, Mariano 24, Nastasi (L1), n.e.: Barretta, Raso, Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Arbitri: Matteo Selmi di Modena e Dalila Viterbo di Napoli

Bella vittoria ottenuta dall’Avimecc Modica al “PalaVitaletti” di Sabaudia, dove i “Galletti” di coach Enzo Distefano hanno battuto con merito in quattro set i padroni di casa della Viridex Volleyball dopo 1h56′ di gioco.

Una vittoria salutare per i biancoazzurri, figlia di alcune scelte fatte dal coach Enzo Distefano che consapevole del momento che stava vivendo la sua squadra ha voluto dare uno scossone a tutto il gruppo facendo delle scelte “forti” che alla fine si sono rivelate vincenti e che dimostrano che il tecnico ragusano ha piena fiducia in tutti anche in chi in questo primo scorcio di stagione ha giocato un po’ di meno, ma in terra laziale ha saputo sfruttare pienamente l’occasione ripagando il suo allenatore con una grande prova.

L’impatto al match del sestetto modicano è stato micidiale. I biancoazzurri (anche oggi in maglia rossa) partono subito forte e costringono Sabaudia a inseguire sin da subito (5/8). Coach Beltrame prova a “frenare” Bertozzi e compagni che non mollano di un centimetro,anzi a metà della prima frazione hanno già doppiato i loro avversari (8/16) e indirizzando il match sul binario giusto. La formazione di casa fatica a tenere il ritmo di gioco dei modicani che prima allungano fino al +8 (13/21) e poi chiudono il parziale in 21′ con un facile 14/25 che li porta avanti nel computo dei set.

Al cambio di campo e dopo la “strigliata” di coach Beltrame ci si aspetta la reazione dei padroni di casa che arriva puntuale. La partita si fa più equilibrata con Onwuelo che prova a caricarsi sulle spalle la sua squadra che si rimette in carreggiata e prova a scappare (8/6). Modica non si scompone e si mantiene in scia dei padroni di casa che a metà set allunga a +3 (16/11). Mariano e Bertozzi, continuano a essere puntuali nel mettere palloni a terra, ma Sabaudia, prima trova il modo per tenere a distanza di sicurezza i “Galletti” (21/17) e poi nonostante il tentativo di rimonta a portare a casa la frazione con il punteggio di 25/23 in 32′ che vale il pareggio.

L’inizio del terzo set è sempre molto equilibrato. Sabaudia tiene avanti il muso nel punteggio (8/6), ma l’Avimec non molla di un centimetro e a metà frazione recupera il gap e mette la freccia (14/16). Sabaudia non riesce a contenere le conclusioni di Bertozzi e Mariano e Modica prima allunga fino al 17/21 e poi dopo 32′ di gioco, chiude la contesa con il punteggio di 20/25 che muove già una classifica ferma da tre settimane.

I biancoazzurri sentono il profumo del primo successo esterno molto vicino e iniziano con il piglio giusto anche il quarto set (5/8). Sabaudia con l’aiuto del suo pubblico prova a restare in partita, ma Chillemi e compagni concedono poco spazio alla rimonta laziale, mantenendo sempre un margine di vantaggio di sicurezza (13/16). i biancoazzurri entrano sul rettilineo finale con un +3 (18/21), che riescono a mantenere fino alla fine e con il muro vincente di Fabrizio Garofolo che griffa il 22/25 finale chiudono i conti e portano a casa tre punti di platino che risollevano classifica e morale.

Ora, bisogna continuare su questa strada e senza creare troppi entusiasmi continuare a lavorare sodo per restare su questa strada e iniziare la risalita in classifica a iniziare già dalla prossima gara che vedrà i biancoazzurri della Contea di scena su uno dei campi più difficili di tutta la serie A3 come quello di Gioia del Colle.