Un riconoscimento che celebra l’eccellenza siciliana nel panorama nazionale del wedding. Massimiliano Chessari, nato a Ragusa e residente a Monterosso Almo, è stato premiato come miglior organizzatore di matrimoni in Italia durante la quinta edizione del Ride The Wave Meet Up, l’evento più atteso dai professionisti del settore, che si è svolto il 29 novembre a Roma, nello scenografico Spazio 900 all’Eur. L’iniziativa, organizzata dalla celebre wedding planner Roberta Torresan, ha riunito i maggiori esperti e operatori del settore provenienti da tutto il Paese.

n questo contesto di altissimo livello, la vittoria di Chessari ha assunto un valore ancora più significativo, consacrandolo definitivamente tra le eccellenze italiane del wedding. Direttore della prestigiosa Villa Gerosa a Ragusa, Massimiliano Chessari è noto per l’eleganza impeccabile dei suoi eventi, la cura minuziosa di ogni dettaglio e la capacità di trasformare il sogno di ogni coppia in un’esperienza indimenticabile. Il premio conferito a Roma riconosce una carriera costruita con passione, intuizione e professionalità.

L’annuncio in sala è stato accolto con un’emozione intensa. Chessari, visibilmente commosso, ha dichiarato:

“Dedico questo premio alla mia terra, alla mia squadra e alle coppie che ogni giorno si affidano a me. È un onore rappresentare la Sicilia in un contesto così importante”.

Il Ride The Wave Meet Up è considerato un termometro autorevole della qualità e dell’innovazione nel settore dei matrimoni in Italia. L’edizione di quest’anno ha confermato l’altissimo livello e la selettività del riconoscimento, reso ancora più prestigioso dalla cornice romana ideata da Roberta Torresan.

Per Monterosso Almo e per l’intera provincia di Ragusa, il premio a Massimiliano Chessari rappresenta un orgoglio e una testimonianza di quanto talento e dedizione possano portare il territorio ibleo a brillare sulla scena nazionale (nella foto Massimiliano Chessari premiato a Roma).