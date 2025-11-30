Ancora una centenaria in città. Festa anche per Rosina Firrincieli che ha raggiunto l’ambito traguardo. “Dev’esserci qualcosa – nell’aria, nel cibo, nel modo di vivere e nei valori – che spieghi come mai la nostra città accudisca così tanti centenari, alcuni addirittura tra i più longevi d’Italia” sottolinea il sindaco, Peppe Cassì, che ha preso parte alla cerimonia per festeggiare la donna che ha tagliato il traguardo del secolo di vita.

E, ancora, il sindaco aggiunge: “Qualcosa che c’era durante la loro giovinezza, che evidentemente dura ancora oggi e che sta a noi preservare, tramandare”.