Sarà inaugurato il 3 dicembre alle 10 il centro sociale per anziani e persone con disabilità di San Giovanni Lo Pirato, tra Scicli e Modica, fra le contrade Quartarella e Guadagna.

A darne l’annuncio il sindaco Mario Marino.

Le ex scuole elementari sono state destinate al progetto “Anziani e disabili meno soli, costruiamo una comunità amichevole”. Affidataria del servizio sarà l’Anffas di Modica in un’ottica di rigenerazione di un bene pubblico condiviso.

La scelta del 3 dicembre per l’evento inaugurale non è casuale: il 3 dicembre è infatti la Giornata internazionale della Persona con disabilità.

I locali comunali sono stati oggetto negli ultimi due anni di una ristrutturazione che ne ha permesso la rifunzionalizzazione.

Nascerà così un centro diurno con attività di animazione e socializzazione che si colloca all’interno della perimetrazione territoriale del Comune di Scicli, in una posizione baricentrica tra i territori dei 5 comuni che fanno parte del GAL Terra Barocca (Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina).

Il progetto “Anziani e Disabili meno soli” prevede la realizzazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per gli anziani e disabili allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione, offrendo risposte ad una fascia consistente di persone che non necessitano di servizi sanitari ed assistenziali, ma richiedono interventi di natura integrativa, iniziative ricreativo-culturali, attività di svago che molti cittadini anziani e disabili non possono concedersi perché a basso reddito o perché soli ed esclusi dalla sfera sociale.

Con l’attuazione del progetto, si persegue il benessere di una fascia fragile della popolazione, benessere inteso non come mancanza di malattia, ma come condizione di persona-parte della rete di comunità.

Il progetto riconosce il bisogno di aiuto della persona anziana e disabile nell’affermare il suo diritto all’inserimento sociale e promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita sociale attiva.