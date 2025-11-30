Rissa nel corso della notte tra sabato e domenica in centro storico a Scicli. Purtroppo, ormai sta diventando una cosa abitudinaria.

Intorno alle 0,10 l’episodio si è consumato al quartiere Logge, in centro storico, tra cittadini tunisini che abitano all’intersezione tra la via De Amicis e la via Emanuele Filiberto, a poche decine di metri dal salotto di via Mormina Penna. Se le sono date a suon di coltellate e botte: due di loro sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso di Modica, che hanno raggiunto a bordo di due ambulanze arrivate nel volgere di dieci minuti sul posto. Un ferito versa in codice rosso. Indagano i carabinieri.