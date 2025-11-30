Tre reti bastano al Modica calcio per liquidare la pratica Acquedolcese. Al Latteri Scaffidi la formazione allenata da Filippo Raciti scende in campo con la determinazione delle grandi. I primi minuti sono di studio. Poi, al 27esimo, la sblocca Belluso (nella foto), girandosi nello spazio di un fazzoletto e facendo fuori l’incolpevole portiere avversario. L’Acquedolcese gioca bene, ma contro un Modica in ottimo stato di forma c’è poco da fare. E così al 44esimo è Bonanno a raddoppiare dopo avere sfruttato alla perfezione un cross proveniente dalla sinistra.

Nella ripresa è ordinaria amministrazione. Il Modica non corre mai seri rischi. A mettere il sigillo alla partita, appena entrato in campo, al 90esimo, è Federico con un colpo di testa facile facile dopo l’angolo calcio da Valenca. Altri tre punti per il Modica che conclude il mese di novembre in maniera perfetta, solo vittorie, e continua il testa a testa al vertice della classifica con l’Avola che ha liquidato in casa il Melilli.