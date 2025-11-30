Incidente della strada nel primo pomeriggio di oggi sulla Vittoria-Santa Croce Camerina, Sp 18. Nello scontro tra un’auto e un ciclista ha avuto la peggio quest’ultimo. Il ciclista, tra l’altro, stava trasportando una cassetta di limoni. Nell’urto con una Fiat Punto è rovinato a terra. E’ stato necessario attendere l’arrivo del soccorso sanitario con un’ambulanza del 118. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari ma non sembrano essere gravi. I rilievi a cura della polizia municipale di Vittoria (foto Franco Assenza).