Ad Acate, presto sarà attivo un “Ufficio di Prossimità” per una giustizia più vicina, semplice e accessibile a tutti.

Un nuovo servizio per la cittadinanza ottenuto grazie alla partecipazione a un finanziamento regionale. “In collaborazione con il Tribunale di Ragusa – sottolinea il sindaco Gianfranco Fidone – potremo offrire un punto di riferimento all’interno del nostro Municipio per supportare i cittadini in diverse pratiche giudiziarie, senza doversi necessariamente recare presso gli uffici giudiziari”.

L’Ufficio di Prossimità si occuperà, in particolare, di: supporto per amministrazioni di sostegno, tutela e curatela; assistenza per rinunce all’eredità; gestione di beni di minori o soggetti incapaci; orientamento su procedure, documenti richiesti e iter burocratici; supporto nella compilazione di modulistica e verifica della completezza della documentazione ma anche presentazione di ricorsi, rendiconti e pratiche periodiche richieste dai giudici tutelari.

“Questo servizio – conclude il sindaco – rappresenta un passo importante per rendere la giustizia più vicina ai bisogni delle persone, semplificando procedure spesso complesse e garantendo supporto concreto”.