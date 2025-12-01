Cresce il gruppo consiliare di Forza Italia di Ispica. Ai consiglieri Kett Roccasalva e Lorenzo Ricca si aggiunge la consigliera comunale Antonella Denaro, da sempre vicina, personalmente e politicamente, al sindaco Innocenzo Leontini.

“L’adesione di Antonella Denaro a Forza Italia e, di conseguenza, al gruppo consiliare, è per me un motivo di compiacimento – dichiara il sindaco Innocenzo Leontini – in quanto si concretizza in un momento molto delicato sia dal punto di vista amministrativo che politico”.

“La consigliera Denaro – aggiunge – si è sempre contraddistinta per la sua schiettezza nell’affrontare l’attività amministrativa. Ha sempre votato gli atti guardando solo agli interessi della città e mai al colore politico dei proponenti. Ha sempre espresso liberamente le sue idee e rivolto proposte costruttive per migliorare l’attività amministrativa, così come dovrebbe fare ogni singolo consigliere, anche di opposizione. Una risorsa in più per continuare il nostro impegno per la città” conclude il Sindaco Leontini.

“Gli ultimi accadimenti registrati in Consiglio Comunale – afferma la consigliera comunale Antonella Denaro – hanno fatto chiarezza su chi mette veramente in primo piano gli interessi della città. Con la mia adesione a Forza Italia, area politica in cui si rivede la mia esperienza personale e di chi mi ha introdotto alla politica, voglio dare il mio modesto contributo a sostegno della posizione del sindaco Leontini, assessori e gruppo consiliare nel portare a termine il lavoro profuso specialmente in questi ultimi anni. Ispica ha necessità che questa Amministrazione arrivi a maggio 2026, porti a termine tutti i lavori e cantieri avviati e non perda i finanziamenti ottenuti. Con le elezioni della prossima primavera saranno i cittadini a giudicare l’operato di chi ha amministrato”.

“Non condivido – conclude la consigliera Antonella Denaro – l’azione ostruzionistica dell’opposizione consiliare che mette a rischio importanti finanziamenti, pur di ostacolare il lavoro dell’Amministrazione. Questo non è amministrare e non è politica”.

“Ringrazio Antonella Denaro – dichiara la coordinatrice cittadina Valentina Lombardo – per aver scelto di aderire a Forza Italia e proseguire così il proprio impegno a favore della città. La soddisfazione è ancora maggiore perché si tratta di una giovane, una madre e una donna che, insieme alle altre già presenti in consiglio e nel partito, contribuisce a rafforzare la presenza femminile e a dare maggiore impulso alle nostre idee e proposte in un contesto tradizionalmente caratterizzato da una forte componente maschile”.