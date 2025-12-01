La presidente Maria Rita Schembari ha accolto oggi i nuovi assunti, giovani professionisti selezionati tramite concorso pubblico, che andranno ad arricchire in modo significativo la pianta organica dell’Ente.

Grazie al Programma nazionale capacità per la coesione (PN CapCoe) 2021-2027, il Libero consorzio compie un passo decisivo nel potenziamento delle proprie competenze interne e nella modernizzazione della macchina amministrativa. “Sarete il futuro di questo ente provincia, che è sempre stato un fiore all’occhiello anche per efficenza amministrativa. Toccherà a voi mantenere alta questa tradizione di qualità. Benvenuti nel Libero Consorzio”, ha dichiarato affiancata da alcuni dirigenti dell’ente.

Un benvenuto istituzionale che sottolinea il valore aggiunto che queste nuove risorse porteranno all’Ente. I profili assunti includono figure chiave per l’attuazione delle politiche di coesione: Specialista Economico Statistico, Specialista Tecnico e Specialista Informatico Digitale. Professionalità che rafforzeranno la capacità dell’Ente di affrontare le sfide della nuova programmazione e di garantire servizi sempre più efficienti al territorio.