Neppure il freddo ferma gli sbarchi. Oggi sono arrivati al porto di Pozzallo 79 migranti. Di questi 72 sono adulti, 7 minori non accompagnati over 14. Gli Stati di provenienza Bangladesh ed Egitto. Il guardacoste delle Fiamme gialle Pv9 ha intercettato lo scafo veloce a circa 4 miglia a sud dell’isola delle Correnti. Sono poi stati sbarcati al porto di Pozzallo intorno alle 10,30. Attivato il consueto dispositivo di accoglienza coordinato dalla prefettura di Ragusa. Le loro condizioni di salute, nonostante il freddo intenso, non destano particolari preoccupazioni.