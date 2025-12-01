“Rivolgo all’amministrazione una richiesta di informazione in ordine al parcheggio di Ibla”. Così il consigliere comunale Sebastiano Zagami (nella foto), questa sera, durante la seduta del consiglio comunale di Ragusa dedicata alle comunicazioni.

“Questa opera, nata da un progetto che proviene da altra amministrazione precedente e da realizzare con un progetto di finanza – ha spiegato Zagami – risulta particolarmente strategica. E’ stata resa possibile grazie al contributo molto generoso del Libero consorzio comunale di Ragusa, che ha coperto il 50% della quota di parte pubblica. L’altra metà della quota di parte pubblica, a carico del Comune di Ragusa, pare che dovrebbe essere coperta dal netto ricavo delle somme versate dalla società elettrica maltese quale misura di compensazione per la servitù di passaggio a favore dell’elettrodotto che servirà direttamente Malta, in corso di realizzazione sulla strada provinciale per Marina di Ragusa. Chiedo di sapere dunque perché non è stato dato inizio all’opera, atteso che la quota di competenza risulta raggiunta, e quali impedimenti stanno ritardando la realizzazione di questa opera indispensabile per lo sviluppo della città antica”.