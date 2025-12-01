Controlli antidroga nelle ore serali di lunedì a Scicli. In azione la polizia. Sembra che l’attenzione sia stata rivolta alle aree di contrada Zagarone e nel sito di Largo Gramsci. Una risposta delle forze dell’ordine al crescente stato di preoccupazione della comunità locale, a cominciare dall’ultimo episodio accaduto nella notte tra sabato e domenica al quartiere Logge. Ci sarebbe anche una persona fermata. Ma ulteriori dettagli dovrebbero essere forniti nelle prossime ore dalla stessa polizia.